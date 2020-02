’Wandaad van scootertuig’

Verander het woord Chinees in Turk of Marokkaan of buitenlander en dan spreekt half Nederland en politiek links, D66 en GroenLinks voorop, er schande van en staan op hun achterste benen. Maar nu het een Chinese man betreft blijft het akelig stil! Het riekt hier naar selectieve verontwaardiging!

S. v.d. Logt, Malden