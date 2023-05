’Vlag symbool van vrijheid en vaderlandsliefde’

Als kind heb ik de oorlogsjaren meegemaakt in het jappenkamp en daarna in de bersiapperiode (vrijheidsstrijd van de Indonesiërs). Mijn vader is als krijgsgevangene weggevoerd en uiteindelijk onder erbarmelijke omstandigheden in dat kamp overleden.

In 1946 werd ik uit het kamp in Malang naar bevrijd gebied, toenmalig Batavia, geëvacueerd. U kunt zich niet voorstellen hoe blij ik bij aankomst was om onze Nederlandse vlag - rood, wit en blauw - daar te zien wapperen. Nu nog word ik er emotioneel van als ik daaraan denk.

Deze vlag in de juiste volgorde van kleuren is voor mij altijd het symbool van vrijheid en vaderlandsliefde geweest. Het doet me daarom pijn om te zien dat deze vlag bewust op een verkeerde wijze wordt gebezigd om je gelijk te halen.

F.E.F. Mac Gillavry, Heerlen