’Thuiszitter gaat huis opruimen’

Hierdoor zijn veel mensen gaan thuiswerken, mede op advies van het kabinet om de sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Maar velen gaan ook het hele huis eens flink opruimen, waar men normaal gesproken niet aan toekomt. De vuilstort in de Hoeksche Waard kan al de rommel al niet meer aan en vraagt mensen om hun vuil verspreid over enkele weken aan te bieden.

Ik begrijp heel goed dat mensen hun kans waarnemen om extra klusjes in huis te doen, maar dit zal niet de bedoeling van de werkgever zijn geweest. Het is maar net hoe je met de vrijheid van thuiswerken om gaat. Maar heb je je werk voor je werkgever klaar en heb je tijd over - je spaart immers ook reistijd uit - dan snap ik wel dat mensen extra dingen in huis doen.

Het zijn rare tijden, maar het valt wel op dat mensen tot bezinning lijken te komen. Dat is mijns inziens positief want geen tijd voor bezinning hebben is geen tijd hebben om te zien waar men heen gaat omdat iedereen altijd zo druk is.

P. van Neck,

Rotterdam