Hij rekende alleen een heel brood af. Terwijl ik alles in mijn kar begon te leggen, ging hij mij tot mijn stomme verbazing helpen om alles in te laden. Hij vertelde mij dat hij uit Syrië kwam en dat hij heel blij en dankbaar was om hier te verblijven. Daarom hielp hij mij. Zijn actie was niet alleen hartverwarmend maar ik vond het ook leuk.

P. van Neck, Rotterdam

