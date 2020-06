’Gevaar tweede coronagolf reëel

Immers de omstandigheden in slachthuizen lijken op winterse omstandigheden: werktemperatuur van 7 grd, hoge relatieve luchtvochtigheid en een hoge circulatie (wind). De stabiliteit van het virus neemt bij een stijgende temperatuur snel af. Naast de lockdown maatregelen is dat de reden dat het aantal besmettingen op dit moment sterk afneemt.

Het is een illusie te veronderstellen dat het virus daarmee verdwenen is. Integendeel zo lang er besmettingen zijn, is het gevaar van overdracht aanwezig. Als de overlevingstijd van het virus weer toeneemt bij een daling van de temperatuur, dan is er grote kans op een versnelde verspreiding.

Op zich is dit geen nieuw gegeven. De jaarlijkse griep kent het zelfde patroon. Het lijkt daarom verstandig vooral tegen de winter extra alert te zijn en te worden voor een besmetting! Het wordt een race tegen de klok om er voor te zorgen dat er op tijd een vaccin in voldoende mate aanwezig is.

Obbe Meijer, Holten