De Kwestie: Stoppen met plastic om groente en fruit?

Zou Nederland het Franse voorbeeld moeten volgen? Of kunnen we niet zonder plastic? Zijn alternatieve omhulsels voor appels, komkommers en broccoli wel een oplossing? Voorzitter van Plastic Soup Foundation Maria Westerbos en plasticproducent Niels L’Abée nemen het vraagstuk onder de loep.

En wat denkt u? Zijn we in Nederland ook klaar voor de de Franse refill-revolutie en nemen we binnenkort gewoon eigen tasjes, zakjes en potten mee? Of gaat het te ver om het plastic in de supermarkt in de ban te doen? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.