’De Staat heeft nog steeds een schuld aan het ABP’

Bij de dreigende pensioenkortingen staat het ABP bovenaan. Dat is een gevolg van de ’pensioengreep’ in de jaren ’80 en ’90. De Nederlandse overheid heeft tientallen miljoenen guldens ’geleend’ uit het ABP pensioenfonds om begrotingstekorten aan te vullen. Geld dat nog steeds niet is terugbetaald.

Daardoor heeft al jaren geen inflatiecorrectie plaatsgevonden en zal het ABP als eerste fonds moeten korten op de uitkeringen. Nu de staat kosteloos kan lenen is het onbehoorlijk bestuur om het ABP niet te verlossen van deze eerste kortingsplaats. Het is tijd om die schuld in te lossen.

Chris Wiets, Soest