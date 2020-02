Brief 3 ’Den Haag moet EU weerstaan’

Volgens het kabinet is er te weinig aandacht voor modernisering en moet Nederland een forse korting op de afdracht behouden omdat de toch al hoge afdracht anders nog verder uit het lood staat. Bezuinigen op de EU-begroting is het eerst vereiste. Het Brusselse gedoe is hetzelfde als bij de lidstaten het geval is. Het aantal leden dat kan worden gekozen en het aantal leden dat door vriendjes aan een overbetaalde baan wordt geholpen dient drastisch te minderen. Nu het VK de EU heeft verlaten dient er geen aanvulling op de ’lege stoelen’ plaats te vinden en bij een volgende (pseudo) verkiezing dient het aantal plaatsen te verminderen. En met het oeverloze heen en weer te rijden tussen Brussel en Geneve moet worden gestopt. Laten we hopen dat het ’nee’ van Nederland nu werkelijkheid wordt.

F. Heeffer, Uden

