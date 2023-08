Voetbalgeweld: ’Pak de raddraaiers en laat hén betalen voor de schade’

De bal rolt weer op de Nederlandse velden. Een nieuwe start, met als inzet ook een einde aan geweld op de tribunes. De spelers moeten daarbij als voorbeeld dienen: gemekker wordt meteen bestraft met een gele kaart.

Niet alleen mogen de politie en overheid strenger optreden tegen raddraaiers, ook de verenigingen moeten volgens lezers hun verantwoordelijkheid nemen. „Pak ook de clubs aan, want die lijken te laf om in te grijpen als het om hun eigen supporters gaat”, reageert Jos. Een ander: „Keer op keer zijn het dezelfde onruststokers die de boel verzieken. Ook bij de voetbalclubs weten ze haarfijn welke groepen het zijn.”

Hans wijst op de miljoenen die er omgaan in de voetbalwereld. Die kunnen ook uitgegeven worden „om de relschoppers te pakken, te weren en schades te betalen.” Anderen hebben er een hard hoofd in. „Nederland kiest altijd voor oplossingen waar de goed bedoelende burger de dupe van is. De probleemveroorzakers worden niet aangepakt. En dat is niet alleen bij het voetballen zo.”

Krimpen

Collectief straffen vindt menig lezer geen probleem. Zo pleit Nico voor minder fans bij de wedstrijd: „Sport is verworden tot een kosten verslindend maatschappelijk probleem. Maak eerst de stadions kleiner, dan neemt ook de overlast af.” Die woorden vinden gehoor. „Speel maar zonder publiek en verkoop de uitzendrechten. Anders blijft het ellende.”