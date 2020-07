Uitslag stelling: ’Focus op zorgverspilling’

Dit enorme bedrag aan ongebruikte medicamenten die moeten worden vernietigd na teruggave is de meesten een doorn in het oog. Sommigen vinden dat zorgverleners nauwelijks nadenken hierover. Een criticaster stelt bijvoorbeeld: „De motivatie tot besparen ontbreekt. De partijen die aan de zorg verdienen, zoals verzekering, apothekers en zorgverleners zijn niet degenen die de rekening betalen en trekken graag van alles naar zich toe.”

Toch worden op kleine schaal in de zorg wel degelijk initiatieven ontplooid om verspilling tegen te gaan. Zo begint het Radboudumc in Nijmegen in het najaar een proef met drie ziekenhuizen om dure kankermedicijnen die ongebruikt terugkeren te hergebruiken.

Dit is een voorbeeld dat velen aanspreekt en dat niet alleen voor dure medicijnen moet gelden, vinden de meesten. „Medicijnen terugbrengen. Het heeft mij altijd al verbaasd dat dat niet kan. Iets wat niet in de koeling hoeft, waarvan de verpakking heel is en de houdbaarheid niet overschreden, kan best hergebruikt worden. Laat personeel van de apotheek de verpakking controleren”, klinkt het nuchter.

Slechts één op de vijf is het hier niet mee eens. Deze groep tegenstanders is tegen hergebruik van teruggebrachte middelen. Het risico dat een geneesmiddel niet meer goed werkt of niet behoorlijk is opgeslagen in een thuissituatie is te groot om ze te hergebruiken, stellen zij. Deze tegenstanders benadrukken dat de veiligheid van de patiënten vóór financiële besparingen gaat.

Maar de voorstanders van hergebruik van medicijnen denken dat met extra controles door apotheken veel bezwaren kunnen worden weggenomen. Ook technische vindingen kunnen een uitkomst zijn. Zo hebben onderzoekers van het Radboudumc speciale verpakkingen voor kankermedicijnen bedacht om hergebruik mogelijk te maken. De zorg zou veel meer moeten inzetten op het ontwikkelen van speciale verpakkingen, stellen de meesten.

Veel deelnemers hebben zelf voorbeelden van ’zorgverspilling’. Dat varieert van patiënten die onnodig bij de specialist moeten terugkomen voor controle en/of uitslagen tot de luxe aankleding van ziekenhuizen. Daar zou veel op bespaard kunnen worden. Maar ook de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, kunnen volgens de meesten beknibbelen. „Niet meer medicamenten voorschrijven dan nodig is. En als het op is, moet de patiënt zich melden voor een herhaalrecept”, klinkt het. En soms blijkt overstappen op een goedkoper medicijn duurkoop. „Mijn dochter krijgt opeens een goedkope variant van een speciaal voor haar ontwikkeld medicijn, waardoor bijwerkingen en ziekteverschijnselen ontstaan. Deze middelen moeten dus weer retour.”

Uit het werkveld zelf komen eveneens klachten. Een ex-zorgwerknemer beklaagt zich: „Een traplift die 3000 tot 5000 euro kost, wordt verwijderd uit een woning en wordt zomaar weggegooid. Dit terwijl deze hergebruikt kan worden. Zo zijn er veel meer voorbeelden van onnodige vernietiging van zorgmiddelen.”