Plan voor belastingvrije extra vergoeding werknemer kan impasse doorbreken

Ondernemen

Ondernemers bereid werknemers belastingvrij te compenseren voor hoge energienota

Ondernemers zijn bereid werknemers voor een of twee jaar te compenseren voor de hoge energienota. Dat heeft alleen maar zin als het kabinet over die vergoedingen geen belasting int. Dat zegt Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland in De Telegraaf.