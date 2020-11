’Open grenzen slecht idee’

De grenze kunnen ze sluiten en de stroom van illegalen zal daardoor drastisch verminderen. Anders is het in hartje Parijs. Daar hebben honderden migranten zich in een tentenkamp verzameld uit protest omdat ze eerder uit een voorstad van Parijs zijn verwijderd. Deze illegalen ’eisen’ elders opvang.

Bij gesloten grenzen had dit meer in de hand gehouden kunnen worden. Een slecht idee die open grenzen in een ’verenigd’ Europa

Mevr.Brugman Lelystad