Uitslag Stelling: Kwaliteitstoeristen welkom

Een reactie: „Dit is natuurlijk weer eens zo’n onhaalbaar proefballonnetje. Het is bijna onmogelijk het toerisme te remmen, zeker als je vroeger eerst de rode loper hebt uitgerold.”

Bijna niemand heeft er problemen mee dat de stad weer het toneel wordt van hordes toeristen. De meeste stemmers verwijten het stadsbestuur te hebben nagelaten maatregelen te nemen tijdens de ’rustige’ coronaperiode. Een respondent: „Regeren is vooruitzien. Je kon natuurlijk op je vingers natellen dat die toeristen weer terug zouden komen.” Een andere reactie: „Toeristen weren is weer het andere uiterste. Want hoe moet het met de ondernemers die een oplawaai hebben gekregen van corona en net weer aan het opkrabbelen zijn?” Velen vinden dat de stad deze drukte over zichzelf heeft afgeroepen. „Dit is het gevolg van jaren wanbeleid. Door toeristen te weren, slacht het stadsbestuur de kip met de gouden eieren.”

Nu komt er een ’stay away’ campagne. Driekwart van de respondenten vindt dit geen goed idee. Een reactie: „Wat een gekkigheid. Eerst jarenlang campagne voeren om toeristen te trekken en dan nu geld uitgeven om te zorgen dat ze wegblijven.” Een andere stemmer: „Laat de relschoppers en drugsgebruikers vooral wegblijven. Maar we hebben in Amsterdam ook prachtige musea en gebouwen, die mag die hele wereld zien.”

Het invoeren van een blowverbod vindt twee derde weer wel een goed plan. Maar een stemmer zegt: „Laat me niet lachen. Wie gaat dit handhaven?” Een andere respondent lijkt dit niet haalbaar omdat in de rest van Nederland een gedoogbeleid is. „Je kunt van Amsterdam geen aparte staat met aparte regels maken.” Iemand anders oppert: „Laat ze de rosse buurt verkassen naar een onooglijk industrieterrein. Dan komen er vast ook minder toeristen.”

Slechts een kwart van de deelnemers denkt dat het aantal vrijgezellenparty’s is terug te dringen. Een stemmer: „Je moet die Britten die hier onder het mom van ’stag party’s’ komen zuipen en drugs gebruiken gewoon entree laten betalen voor ze de Wallen op komen.” Iemand anders: „Verhoog de toeristenbelasting zodanig dat de armoedzaaiers onder de toeristen niet meer kunnen komen.”

Het stadsbestuur wil ook hotelkamers gaan verruilen voor woonruimte. Dat lijkt een meerderheid van de stemmers geen haalbare kaart. Iemand adviseert: „Doe als Venetië en stel quota in op het aantal dagjesmensen en verblijfsgasten in de stad.”

Slechts een minderheid van de respondenten denkt dat Amsterdam een aantrekkelijkere stad zal worden met minder toeristen. De meesten vinden de stad nu ook niet leefbaar. Een Amsterdammer klaagt: „Ik woon er, het is afschuwelijk druk en er wordt alleen maar Engels gesproken.”

De meeste respondenten zien de toeristen wel graag komen, omdat dit goed is voor de economie.

Iemand stelt voor de prijzen nog meer omhoog te gooien. „Dan blijven de zuiptoeristen vanzelf weg.” En een ander schrijft: „Deel vooral alles wat mooi is aan Amsterdam en haal het lelijke - de coffeeshops en de ramen - weg.”