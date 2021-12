’Blij met ingrijpen politie bij rellen’

Agenten krijgen dan ook nog te maken met een vrij bureaucratische manier van beoordeling achteraf door de rijksrecherche over hun optreden eerder dit jaar in Den Haag tegen een demonstrant. Dat is geen voordeel voor de aanpak. Als je ziet wat deze agenten tijdens rellen eerder dit jaar over zich heen kregen neem ik m’n petje af. We mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die zich voor onze veiligheid inzetten.

M. van den Berg, Den Haag