Jos B. gaat eindelijk praten na vele jaren zijn mond gehouden te hebben. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft slechts de vondst gedaan van een reeds overleden jongen. Jos B. gaat niet naar de politie. Toen niet en jaren later nog steeds niet. Jos B. slaat op de vlucht en neemt zijn geheim mee.

Eindelijk doet hij zijn mond open en hoe. Volkomen onschuldig is hij. Daarom is hij gevlucht, dat doe je als je onschuldig bent. Dan zeg je niet “ik ben onschuldig". Nee, dan neem je de benen.

Een groter leugenaar moet nog geboren worden. Jos B. leeft in zijn eigen waarheid. Een gezin leeft al jaren in onzekerheid en is kapot. Waarom, omdat Jos B. de waarheid niet vertelt. Omdat Jos B. een lafaard is en er niet voor uit durft te komen wie hij nu eigenlijk is. Mens of onmens.

Henny Iseger

Breda