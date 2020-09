’Grote doorbraak voor Israël, maar in Europa blijft het stil’

Als voorschot op het ’Abraham-akkoord’’ laat een piloot van de Israëlische vliegmaatschappij El Al in Abu Dhabi de vlaggen wapperen van de VAE, de VS en Israël. Ook Bahrein zal tekenen. Ⓒ AFP

Deze derde dinsdag van september is een grote dag voor Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. In het Witte Huis tekenen de landen een vredesverdrag. Naor Gilon, ambassadeur van Israël in ons land, is trots, maar betreurt dat er in Europa amper applaus klinkt.