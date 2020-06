’Terugkeer Robben onverantwoord’

De man van glas is niet voor niets zijn bijnaam. Hij maakt heel Nederland gek. Bijna iedereen ziet Robben al zitten tijdens het WK in Qatar. Had gewoon nog bij Bayern München gebleven man! Maak Groningen niet lekker met jou toekomstige speelminuten. Stoppen is stoppen. Ga aquarellen of neem een hond, en vul daar je tijd mee.

Krijn Schoonderwoerd, Leiden