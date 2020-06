’Geld ruimtevaart anders besteden’

Heel Europa ligt op z’n gat door crisis en niet in de laatste plaats door het coronavirus. Velen zijn de wanhoop nabij en dan gaat er zoveel geld naar ruimtevaart? Niet alleen Europa, de hele wereld staat in brand maar blussen doen we in de ruimte? Waar is iedereen mee bezig? Zoveel gezeur over van alles maar iedereen gaat voorbij aan het échte leven. We zouden ons beter druk moeten maken om weer wat balans in de wereld te creëren i.p.v. op zoek te gaan naar marsmannetjes.

Maak je druk om onze economieën, druk om ieders gezondheid, druk om kinderarbeid in lage lonen landen, druk om kinderprostitutie, druk om dictators en oorlogen, druk om honger. Maar ga je nou niet druk maken of een raket de ruimte ingeschoten kan worden al dan niet voor recreatie of welk wetenschappelijk onderzoek dan ook, waar is de wereld toch mee bezig?

P. van Neck, Rotterdam