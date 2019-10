Waar is dat feestje? Hier is dat feestje, in pretpark Nederland. Je maintiendrai – ’Ik zal handhaven’ – luidt de officiële wapenspreuk van ons koninkrijk, maar ik stel voor dat te veranderen in ’Ik zal feesten’. Een dag niet gefeest is een dag niet geleefd en er is elke dag wel een reden om een vlaggetjesparade te organiseren.