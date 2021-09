Brief 3: ’Ik dacht dat ze al weg was’

Minister van Nieuwenhuizen gaat weg. Ze heeft een andere baan in het bedrijfsleven. Hoe is het mogelijk dat in een demissionair kabinet meteen een nieuwe demissionaire minister benoemd wordt? Kan dit wel volgens de wet?

En dit is al de derde of de vierde? Dat ze allemaal opstappen snap ik, er komen diverse parlementaire onderzoeken aan.

Maar even over mevrouw Van Nieuwenhuizen: ze heeft niets, maar dan ook helemaal niets kunnen betekenen op de post die ze vertegenwoordigde. Totaal onzichtbaar geweest. Ik dacht dat ze al weg was.

Deze vrouw heeft geen daadkracht, zoals er genoemd wordt door haar nieuwe werkgever.

