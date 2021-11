Binnenland

Tientallen arrestaties na rellen en geweld, agenten gewond

Op meerdere plaatsen in Nederland is de politie zaterdagavond overgegaan tot arrestaties vanwege geweld, vuurwerk en vernielingen. In Den Haag raakten vijf agenten raakten gewond en werden 19 mensen opgepakt. Op Urk werden 16 arrestaties verricht. Op sociale media klonken heel de dag al geluiden om ...