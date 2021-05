Premium Verhalen achter het nieuws

100 jaar Chanel no.5: Dit is waarom er voor nummer 5 werd gekozen

De legendarische geur Chanel no.5 bestaat vandaag precies 100 jaar. Het sobere flesje in de bekende witte doos met zwarte lijnen is in al haar eenvoud nog steeds een blijvertje. Een eeuw later gaan er nog steeds twee flesjes per minuut over de toonbank.