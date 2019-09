Brief 1 ’Miljoenen weg door miskleun architect’

Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken? Want dat had 2,7 miljoen euro gescheeld, aangezien zij nu met dit bedrag is afgekocht. Dit is dus gewoon weggegooid geld. Er zijn toch echt dagen dat ik minder verdien, o nee, krijg.

R.M. van der Burgt, Dronten

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: