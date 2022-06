Uitslag Stelling: ’Investeren in gezelligheid’

Toch vindt een flinke meerderheid wel dat winkels bijdragen aan de leefbaarheid van buurten en stadscentra. Maar dat betekent niet dat ze langer overeind moeten worden gehouden door de overheid, zo vinden veruit de meeste stemmers. ,,Nu gaat iedereen wijzen naar corona als oorzaak van de kaalslag in de winkelstraat. Maar dit was natuurlijk al jaren aan de gang. Wat is er mis met marktwerking? De wereld is veranderd, dus ondernemers moeten zich maar aanpassen”, zo luidt een van de reacties. Een stemmer vindt: ,,Er zijn heel veel bedrijven, met name supermarkten, die hebben geprofiteerd van de coronacrisis. Zij mogen wel meebetalen aan het redden van de winkels die nu kopje-onder dreigen te gaan.”

Driekwart van de respondenten vindt dat gemeenten meer moeten investeren in het verbeteren van winkelgebieden. Een voorstander hiervan: ,,De steun voor individuele winkels moet echt ophouden, maar we moeten wel investeren in leefbaarheid van winkelgebieden. Zo komen er meer klanten. Of die ook gaat kopen, is aan de winkelier.” Een deelnemer vindt dat gemeenten zelf debet zijn aan de leegstand van winkels: ,,Ze heffen zelf hoge parkeertarieven en bouwen te krappe parkeergarages. Daardoor komt er helemaal niemand meer naar winkels.”

Daarbij vindt een flinke meerderheid van de respondenten dat winkeliers zelf ook veel innovatiever moeten worden zodat zij het hoofd boven water kunnen houden. Het gros vindt dat projectontwikkelaars kunnen bijdragen door de huren van winkelpanden te verlagen. Zo merkt iemand op: ,,Als je een goed vestigingsklimaat wilt hebben dan moeten de pandjesmelkers die al goud geld hebben verdiend hun huren omlaag brengen.” Een ander stelt: ,,De overheid moet de ontwikkelaars aanpakken. Als je steun blijft geven aan de middenstand, dan spek je automatisch die verhuurbazen.” En een criticus meent: ,,Er is in Nederland een overschot aan winkelruimte. Maak de stadscentra weer klein en gezellig. Houd winkels dus niet tegen beter weten in open.”

Om de leegstand tegen te gaan, zijn de meeste respondenten bereid om minder te gaan internetshoppen. Maar sommigen menen dat dit nu eenmaal bij deze tijd hoort. ,,Internetwinkelen brengt inderdaad de leefbaarheid om zeep. Daar doe je niks aan zolang je met steeds minder mensen fysiek gaat winkelen. Dit is de nieuwe realiteit.”

Een minderheid vindt het niet erg als winkels ermee stoppen of dat winkelgebieden minder leefbaar worden. ,,Alles wat je kunt kopen binnen een straal van tien kilometer, is goed voor de gemeenschap en de leefbaarheid”, zo meent een stemmer. De lokale bakker en slager bijvoorbeeld zijn ook sociale ontmoetingsplaatsen en die moeten blijven. Maar tot het betalen van een hogere prijs om een winkel te laten bestaan, is slechts een vijfde van de stemmers bereid. Een winkelier bestrijdt dat winkels in de winkelstraat duurder zijn dan internet. ,,Daar wordt voor het gemak altijd maar van uitgegaan. Het is vooral het gemak dat internet biedt, waardoor fysieke winkels het moeilijk hebben en niet de prijs.”