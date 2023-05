Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kitty Herweijer Met de BV Dennis Wiersma gaat het slecht aflopen

Het is de afgelopen jaren meermaals ter sprake gekomen tijdens de discussies over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een manager die met ijzeren vuist regeert en soms zijn macht misbruikt, is dat niet hier en daar noodzakelijk of ten minste begrijpelijk? Is het niet ook gewoon gedrag van een typische alfaman?