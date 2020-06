De Kwestie: ’Stikstofcrisis kunnen we nu echt niet erbij hebben’

Annelies20 is dan ook zeker niet de enige als zij in reactie op De Kwestie zegt: „Voorlopig hebben we wel iets anders te doen dan die stikstof!” Ook Arnoho denkt dat we ons eerst zorgen moeten maken om acute problemen: „Hallo, er is een pandemie gaande, een virus dat overal toeslaat en het ergste moet nog komen. Stikstof? Get a life!” „Maar”, zegt Anna B: „en na dit virus komt er een ander virus en daarna weer een ander virus, enzovoort, enzovoort. Wat is nu belangrijker, een planeet waar fatsoenlijk op valt te leven en te ademen of een virusje? Met laatstgenoemde valt nog te leven, met eerstgenoemde is er geen sprake meer van leven.”

"Een paar bedrijven en wat boeren die nu omvallen als we een vooruitstrevend stikstofbeleid nu doorvoeren, is geen verlies maar een enorme winst"

Anna B is niet de enige die pleit voor een snelle aanpak van de stikstofproblematiek: „Het is absoluut noodzakelijk om nu flink in te zetten op stikstofreductie, zowel bij boeren, industrie en luchtvaart als bij overige vervuilers. Tien jaar eerst de andere problemen oplossen en ook daar niet uitkomen, betekent zeker dat we de beloften in het klimaatcontract niet halen. Er vallen nu harde klappen, maar een paar bedrijven en wat boeren die nu omvallen als we een vooruitstrevend stikstofbeleid doorvoeren, is geen verlies maar een enorme winst”, zegt Bhv.

Te vol

Een aantal andere reageerders denkt niet aan het aanpakken van de boeren, de maximumsnelheid of de scheepvaart, maar vindt dat Nederland (te) vol is. Ponny46: „Zolang de bevolkingsaanwas niet ingedamd wordt, is de stikstof niet te reduceren. In alle categorieën: bouwen, vervoer, voedsel, dieren, recreëren etc. komt stikstof vrij. Hoe meer mensen, hoe meer stikstof.” En ook Caspar zegt: „We kunnen veel beter de overbevolking eerst aanpakken in ons ’Bangladesh aan de Noordzee’.”

Een meerderheid meent echter dat we eerst de coronacrisis maar eens moeten zien te overleven. Andres: „We moeten de stikstofaanpak voorlopig vergeten en eerst de economie weer op orde brengen. Dat zou een goed streven zijn. En dan op partijen gaan stemmen, die dit ook vinden.” Dan moeten we niet (te) groen kiezen, vindt K_de_boer. Ook Mvi 2 pleit voor één crisis tegelijk: „Eerst coronacrisis oplossen, economie weer overeind, banen veilig stellen... dan tijdje rust voor heropbouw en daarna maar eens kijken naar stikstof. Ons kleine landje veroorzaakt maar weinig stikstof in vergelijking van andere landen in de wereld. We kunnen dit er nu echt niet bij hebben.”

Brandnetels

Voor een aantal reageerders bestaat het hele stikstofprobleem niet. De overconcentratie van stikstof werkt als een soort mest in de natuur, zo betogen zij. Johanvanderman1000 waarschuwt echter voor verschraling van die natuur: „Stikstof bevordert weliswaar groei, maar wel van de verkeerde planten. Kijk maar eens naar de heide, die wordt overwoekerd op veel plaatsen door gras en brandnetels, want die gedijen prima met stikstof.” Daar zit Aefe51lb dan weer helemaal niet mee: „Het stikstofprobleem wordt veel groter gemaakt dan het is. Willen we met 17 miljoen mensen in dit land leven en werken, dan zullen we stikstof er bij moeten nemen. Zo erg is het niet dat het ene plantje ingeruild wordt voor een ander plantje. Het stikstofprobleem is een gecreëerd probleem.”

"Het is van de zotte om je daar nú druk om te maken"

Methusalem vindt daarvan: „Los van het gegeven dat die stikstof helemaal niet aangepakt behoeft te worden, is het inderdaad van de zotte om je daar nú druk om te maken, nu we moeten proberen overeind te blijven na de coronalockdown.”

Dat vindt Appletree ook: „Nu niet zeuren over stikstof of biomassa. Er zijn nu belangrijker zaken. Overleven onze mkb-ers het, hoeveel mensen worden werkeloos? Hoe slaat de armoede toe? Dat is belangrijker dan of het heidebloempje het overleeft.”