’Geef demonstranten minder aandacht’

Het is toch best begrijpelijk dat niet alle overtreders van een gebiedsverbod, in dit geval van de A12, door de aanhangers van Extinction Rebellion, worden vervolgd.

Ik begrijp alleen niet dat iedereen niet tenminste een boete heeft gekregen, passend bij de overtreding. Net als wanneer je harder rijdt dan is toegestaan en wordt betrapt. Daarmee kunnen in ieder geval de kosten (voor ons als belastingbetalers) die zijn gemaakt om het verbod te handhaven gedeeltelijk worden gedekt.

Ik zou zeggen, volgende keer lekker laten blokkeren en bijtijds zorgen voor een tijdelijke omleiding die ook zou zijn gemaakt als daar werkzaamheden zouden zijn of, zoals nu, vanwege deze actie is gemaakt. Nu is er veel te veel aandacht in de media voor de acties en daar is het om te doen.

Jan Keizer, Amsterdam