Brief 1: ’Er kleeft bloed aan ’snij’bonus ING’

Judaspenningen of er kleeft ‘sociaal bloed‘ aan de uitgekeerde (snij)bonussen bij het terugbrengen van het aantal personeelsleden ING. Immers wie het mes hanteert kan zich snijden! Niets is ING te dol om kostenreductie te realiseren en dát te belonen. Hoe het gereorganiseerde personeel financieel is afgevoerd vertelt de geschiedenis niet. Wie ook moeten opletten zijn de rekeninghouders die zouden wel weer eens een verhoging van steeds minder dienstverlening gepresenteerd kunnen krijgen, want iemand betaalt te rekening. Dat zal in ieder geval niet de top van ING zijn!

Herman de Haas, Rotterdam

