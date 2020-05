’Verbazing om advies inzake Michael P.’

Michael P. is zeker even vergeten dat het door hem toepaste geweld op Anne Faber resulteerde in de dood van Anne. De ouders kregen ongevraagd levenslang, want een beetje dood bestaat niet en overledenen die terugkomen uit de dood is ook nog niet voorgekomen. Meer gepast is een verlenging van de straf wegens het plannen van een ontsnapping van zichzelf.

T. de Vries, Marum