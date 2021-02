’Respect voor politieagenten’

Binnenland

Politie zoekt getuigen van bijna-verdrinking jongetje (6)

De politie is op zoek naar getuigen van een incident woensdag waarbij een zesjarig jongetje in het water van een vijver aan de Beneluxstraat in Sas van Gent terechtkwam. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat uit van een ongeval.