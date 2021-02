’Hulde aan GGD-personeel’

Het was een geweldige ervaring, al vanaf het eerste begin. Om 17.00 uur belde ik het afsprakennummer waar ik zelfs kon kiezen uit Schiphol of de RAI en dan kies je als Amstelvener voor de RAI ’om de hoek’. Ook de afsprakenmails zijn zeer gebruikersvriendelijk en het printen van de gezondheidsverklaring was een fluitje van een cent, zelfs voor mij.

Al dezelfde dag kon ik terecht en zo stond ik om 20.00 uur voor de RAI waar een portier uit zijn hokje sprong en de weg wees. Vrij parkeren, plek zat en dan word je als 89-jarige opgevangen alsof je de koning bent; overal personeel die je aanspreekt, er kan gewoon niks misgaan.

Hulde aan al het professionele personeel van de GGD tot aan de vrijwilligers van het Rode Kruis.

Omdat ik met enthousiaste verhalen thuiskwam kreeg mijn echtgenote ook de geest en zij heeft vandaag de eerste prik gehad. En zo kan het gebeuren dat wij op 9 en10 maart beiden de tweede prik hebben ontvangen. Wij zijn benieuwd welke ’vrijbrief’ dat ons oplevert.

K. J. Terleth, Amstelveen