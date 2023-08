Angst is te belangrijk geworden in de westerse samenleving

‘We leven langer dan ooit, maar voelen ons niet veiliger. We maken minder traumatische gebeurtenissen mee, maar lijden aan meer trauma’s. Angst lijkt een steeds grotere invloed te krijgen in onze westerse samenleving. Waar waarden als moed, wilskracht en zelfcontrole minder worden verwacht of gewaardeerd, beperken slachtofferschap, veiligheid en risicomijding in toenemende mate onze handelingsruimte. Ongemerkt ruilen we individuele vrijheid, ontplooiingsruimte, weerbaarheid en autonomie in voor een symptomatische aanpak van fysieke en sociale onveiligheid.’