’Nieuwe pensioenwet desastreus’

Zowat alle seinen daarvoor staan op rood en veel prominente Nederlanders hebben al gewaarschuwd voor de desastreuze gevolgen van deze wet. De onzekerheid hoe deze wet uiteindelijk gaat uitpakken voor onze pensionado's is groot én verdeeld.

Minister Schouten, die er in het vorige kabinet als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook al niet veel van bakte, moet deze pensioenwet door de Tweede Kamer zien te krijgen. Als dan vooraf al bekend is dat GroenLinks en de PvdA vóór deze wet zullen stemmen wordt het mij angstig en droef te moede. En denk ik: we worden met zijn allen in het pak genaaid. Tegen -nu nog- werkend Nederland zou ik dan ook willen zeggen: laat je horen!

Want voor je het weet ben ook jij aan de beurt en aangewezen op pensioen. En niet álle veranderingen zijn verbeteringen. Als deze nieuwe wet wordt aangenomen is het te laat!

Jan Muijs, Tilburg