De Kwestie: ’Nieuw voedingslabel is overbodige onzin’

Volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is meer dan driekwart van de Nederlanders vóór de invoer van het nieuwe Nutri-Score label. Dat kan zo zijn, maar onder de Telegraaf.nl-reageerders heerst maar weinig enthousiasme.

Foghat_1951 is in ieder geval verklaard tegenstander: „Hoeveel ’scores’ op gebied van gezondheid zijn er al niet? Zijn al die in mijn ogen misleidende labels, logo’s en keurmerken nog niet genoeg? Waarom laten wij ons door de industrie compleet gek maken met deze ’nonsens en treurniet-show’. Als je ziet wat fabrikanten allemaal voor stoffen toevoegen aan onze levensmiddelen is het nog een wonder dat er niet honderdduizenden doden vallen.”

Opaweethetwel denkt te weten waarom dat nieuwe label er moet komen: „Het is het zoveelste verdienmodel. En de ’Consumentenbond’ (gesponsord door Den Haag en bedrijfsleven) hobbelt er weer trouw achteraan.”

"De Nutri-Score is gewoon quasi-wetenschappelijke onzin en heeft geen enkele zinvolle betekenis"

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft zich ook achter de invoering van Nutri-Score geschaard, tot ergernis van Teenentander: „De allesverbieder van de ChristenUnie. Die neemt alles wat God verboden heeft nogal letterlijk. Sterker, die fantaseert er nog een hele rits verboden bij.” Ook V/dveer40 gelooft niet in de eerzame bedoeling van de overheid: „Ik heb echt niet de indruk dat het deze regering - helemaal idolaat van de marktwerking - zo bezorgd is over onze gezondheid en vooral niet in die van de wat oudere mensen.”

Marketingflauwekul

Maar waarom dan toch zoveel moeite gestoken in een nieuw gezondsheidskeurmerk? MelanchtonMsc: „Geloof me maar: het is allemaal marketingflauwekul waar talloze belanghebbenden geld aan denken te verdienen. De Nutri-Score is gewoon quasi-wetenschappelijke onzin en heeft geen enkele zinvolle betekenis. De doorsnee burger weet heel goed wat je wel en niet moet eten. De rest is simpelweg georganiseerde volksverlakkerij.”

Waar komt die negativiteit vandaan, als veel Nederlanders juist voor dat label zijn, vraagt Marco Knoops zich af: „Ik lees veel negatieve reacties over de Nutri-Score van lezers, terwijl meer dan driekwart van de Nederlandse consumenten het een goede zaak vindt als deze vermeld wordt. Die reacties begrijp ik dan ook niet. Ik realiseer me dat de meeste slechte toevoegingen erg lekker zijn (o.a. suiker en zout). Maar ik realiseer me ook dat er meer dan 1,2 miljoen diabeten zijn en daarbij ik weet niet hoeveel patiënten gerelateerd aan overvloedig zout!”

"Lees de onzin gewoon niet en eet wat je lekker vindt."

Lavendel11 gelooft niet dat een nieuw keurmerk ons gaat helpen, maar vindt wel dat de samenstelling van onze voedingsmiddelen onder de loep moet worden gehouden: „Gezonder leven betekent dat al die troep die door onze dagelijkse voeding wordt gedaan om het mooier te laten uitzien, langer vers te houden en (kunstmatige) smaak te geven, eruit gelaten wordt in het vervolg. Veel E-nummers die hier zijn toegestaan, zijn in veel andere landen verboden, dat gebeurt niet voor niets.”

En Kassandra ziet dat een logo niets toevoegt, want „het is veel beter om mensen te leren de achterkant van de verpakking te lezen. Daar staat namelijk allang verplicht alles op wat je wil weten over de samenstelling van het product.”

En als je dat te lastig vindt, hoe doe je het dan? Dat is niet zo moeilijk, zegt A_j_roeters: „Lees de onzin gewoon niet en eet wat je lekker vindt.”