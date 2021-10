Brief 3: ’Waarom lopen we hierop nu al vooruit?’

We horen premier Rutte met een tikje arrogantie zeggen dat als prinses Amalia lesbisch zou zijn en gaat trouwen, we dan twee koninginnen hebben in dit land.

Twee kapiteins op een schip werkt al niet goed. Of krijgt haar partner dan een rol als reservekoningin? Laten we hier nu niet vooruit lopen op ’iets’ wat niet van toepassing is. Wel goed te weten dat de politiek al een keuze gemaakt heeft.

Robert Castricum, Beverwijk

