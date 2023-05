Premium Het beste van De Telegraaf

Wat als overheden en bepaalde media zelf de ergste bronnen van nepnieuws vormen?

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Vlak voor de presidentsverkiezingen van 2020 dreigde er voor Joe Biden een debacle. Zijn zoon Hunter had bij een computerreparatiezaak de ophaalperiode van zijn laptop overschreden, en dat betekende dat volgens de regels de reparateur de achtergelaten laptop mocht verkopen. Wat hij op de harde schijf aantrof, was vrij verbijsterend. Hunter had zijn leven als drugsverslaafde en hoerenloper met foto’s en video’s vastgelegd, en er was meer: de harde schijf bevatte correspondentie die stonk naar corruptie waarbij ook Hunters vader betrokken was. De laptop kon Joe Bidens tocht naar het Witte Huis verwoesten. Nadat hij een kopie van de harddrive had gemaakt, leverde de reparateur de laptop af bij de FBI. De kopie belandde uiteindelijk bij de conservatieve krant The New York Post.