’Bedreigers zwaarder straffen’

Het ontwricht de hele maatschappij. Voor dit soort criminaliteit is slechts een lange gevangenisstraf minimaal 1 jaar opsluiting de enige remedie.

Werkstraffen en geldboetes daar lachen ze om. Zolang het OM blijft volharden in ’dit mag je niet meer doen hoor’, of excuus maken dat deze persoon geen goede baan meer kan krijgen ect is het hek van de Dam.

Deze criminelen gaan echt nooit werken. Hier in Nederland moeten het OM eens keihard optreden want deze zachte aanpak levert etterende wonden op.

J.Quaedvlieg