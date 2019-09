’Schaamteloze pressie voor gasloos wonen’

In Duitsland wordt de gasaansluiting beloond als zijnde schone energie. In België kost gas de helft van wat onze huishoudens moeten betalen. Vruchtbaar boerenland moet worden opgeofferd voor zonnepanelenparken terwijl energienetwerken die dat moeten opslaan/transporteren nog heel ver uit beeld zijn en we ons voedsel dan van Verweggistan moeten invoeren. Bomen worden omgehakt voor toen nog zogenaamde milieuvriendelijke pellets - komen daar nu op terug - voor verbranding. Windmolens die aan de wieg staan van het uitsterven van vogels en insecten. Warmtepompen die niet voldoende warmte geven en geen garantie geven voor blijvende warmte voor de toekomst. Deze proef(gas)ballon zal ons jaren achterstand opleveren.

Pauline van den Tol - De Weert,

Werkendam