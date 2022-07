Brief 1 ’Asielstroom allergrootste probleem’

En zo gaat een minderheid in ons land vermoedelijk toch weer haar gelijk krijgen. Het gros van de Nederlandse bevolking is helemaal klaar met de ongebreidelde instroom van vluchtelingen, maar Vluchtelingenwerk heeft daar geen enkele boodschap aan. Het totale opvangbeleid moet in ons land dringend op de schop, zodat clubjes als Vluchtelingenwerk buitenspel worden gezet. Ondertussen blijft de stroom vluchtelingen ons allergrootste probleem, met name in de toekomst, maar in Den Haag gaan ze eerst nog rustig even twee maandjes op vakantie en zien ze het allemaal wel. Gewoon blijven dweilen met de kraan open is het devies van staatssecretaris van der Burg, de kraan dichtdraaien is natuurlijk geen optie. En zo blijven we maar doormodderen in de asielopvang, met een hobbyclubje als indirecte controleur.

Jan Pronk, Beverwijk

