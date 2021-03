’Deelname WK immoreel’

De mensen die in Qatar de scepter zwaaien staan zo ver af van wat wij onder fatsoen verstaan, die verdienen het gewoon niet om de gastheer te zijn voor een wereldwijd voetbalfeest. Elk zichzelf respecterende persoon, organisatie of sponsor zou zich daarom moeten distantiëren van een evenement waarbij zo duidelijk de regels van goed fatsoen zijn overtreden.

Deelname aan dit WK is feitelijk niet anders dan het onderschrijven van de gedragsregels zoals ze zijn in Qatar. We weten allemaal dat wat daar gebeurt onmenselijk is, het is erger dan uitbuiting. Met deelname verlaag je je tot hetzelfde niveau als het gastland. Het is de hoogste tijd dat de spelers zich eveneens gaan uitspreken omdat ook hun oprechtheid op het spel staat.

Henk Versteeg,

Nunspeet