Ombudsman: Wachten op WW-uitkering

Charlotte heeft deze documenten bij de aanvraag al verstuurd, maar doet dit opnieuw. Ze belt een paar keer met het UWV om te vragen of alles zo in orde is. Ondanks de toezegging dat ze wordt teruggebeld, gebeurt dat steeds niet.

Een paar weken later heeft Charlotte nog niks gehoord. Haar spaargeld is inmiddels op en ze kan haar vaste lasten niet meer betalen. Waarom belt het UWV niet terug? En waarom ontvangt ze geen uitkering? Charlotte weet niet meer wat ze moet doen. Ze heeft nu zelfs geen geld meer om boodschappen te doen voor haar gezin. En de energieleverancier dreigt met afsluiting van de elektriciteit en het gas!

Wanhopig belt Charlotte de Nationale ombudsman. Medewerker Mohamad luistert naar haar verhaal. Hij neemt contact op met het UWV. Hij vraagt de medewerker om Charlotte direct te bellen en haar de situatie uit te leggen. Moet Charlotte zelf nog wat doen, zodat haar uitkering kan worden overgemaakt? Of is er iets fout gegaan bij het UWV? Dit moet met spoed uitgezocht en opgelost worden!

De medewerker van het UWV belt Charlotte en stelt haar gerust. Hij belooft uit te zoeken wat er aan de hand is. En gelukkig komt ze in aanmerking voor directe financiële steun, zodat ze in elk geval boodschappen kan doen voor het weekend.

De volgende dag hoort Charlotte dat er nog een aantal gegevens ontbreken. Daardoor kan de uitkering nog niet worden overgemaakt. Het probleem kan meteen telefonisch worden opgelost. Charlotte zal deze week haar uitkering ontvangen. Ze is opgelucht dat ze daarmee haar rekeningen kan betalen.

Ontslag heeft altijd grote gevolgen voor het leven van mensen. Overheidsinstanties moeten mensen daarom duidelijk en op tijd informeren over de aanvraag van hun WW-uitkering. Contact-afspraken moeten altijd worden nagekomen. En gemaakte fouten moeten worden hersteld. Daar zullen wij als Nationale ombudsman op blijven hameren. Wij zijn blij dat het UWV deze zaak goed heeft opgelost. En we hopen dat Charlotte snel een nieuwe baan vindt, zodat ze haar uitkering niet meer nodig heeft.

*gefingeerde naam