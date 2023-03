Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Benaderbaar op z’n Brussels

Wouter de Winther

Wouter de Winther Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Aan de kant! Een van de beveiligers van Ursula von der Leyen gebaart me om plaats te maken. De koningin van Europa, in het dagelijks leven ook wel voorzitter van de Europese Commissie, wandelt met haar gevolg door het Brusselse vergaderpaleis waar ik toevallig ook ben. Onze blikken kruisen even, daarna vervolgt ze haar weg, driftig in het Duits met een medewerker pratend. Haar omvangrijke entourage volgt gedwee.