Laat fondseninvesteren ininfrastructuur

Gelijktijdig kondigt de overheid aan dat bewoners extra moeten gaan meebetalen aan verbeteringen in de infrastructuur en het ov in hun omgeving.

En alsof dat nog niet genoeg is, kondigt oud-minister Jeroen Dijsselbloem aan dat de situatie bij de pensioenfondsen nog veel beroerder is dan we al dachten, omdat ze onvoldoende rendement behalen op de ingelegde pensioenpremies.

Ik stel daarom voor dat alle investeringen in de Nederlandse infrastructuur voortaan worden gefinancierd door de pensioenfondsen, zodat die via rekeningrijden een behoorlijk rendement kunnen halen op hun geld.

Als automobilisten en vervoerders weten dat het rekeningrijden uiteindelijk henzelf, hun werknemers en de hele samenleving ten goede komt, zal de weerstand ertegen wel verdwijnen.

En we kunnen gelijktijdig de belastingen op autobezit en autorijden afschaffen, zodat de burger er eindelijk ook eens wat beter van wordt.

René van Slooten,

Woerden