’Schiphol slecht beveiligd’

Klimaatactivisten ver over de schreef

Demonstreren is een goed recht in ons land. Daar mogen anderen zelfs last van ondervinden, zolang de openbare orde en vooral de veiligheid niet in gevaar komen. Wat dat betreft zijn de honderden klimaatactivisten die zaterdag op de luchthaven Schiphol tekeergingen ver over de schreef gegaan.