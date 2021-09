’Kaag bang voor nieuwe verkiezingen’

De luis in de pels van de formatie mevr Kaag zet de deur op een kier wilt wel weer met de CU maar dan moeten ook Klaver en Ploumen erbij. Heeft zeker ook de peilingen over de populariteit van haar en Rutte gezien, dus willen deze twee nieuwe verkiezingen uit de weg gaan.

Bekijk ook: Kaag zet deur op een kiertje voor voortzetting kabinet met CU

Dit is politiek bedrijven met een zwart randje alleen al om het feit dat het vertrouwen in de politiek uitermate zorgelijk is, zeker met deze twee politici in de schijnwerpers De een komt weg met ’ik weet het niet meer’, en de ander met ’wij hebben het Afghanistan debacle onderschat’. Wat ik peil onder het gepeupel is dat nieuwe verkiezingen de beste oplossing is.

Breedveld J