’Kostendelersnorm niet afschaffen’

Het zou pure discriminatie zijn ten opzichte van de al samenwonende/gehuwde AOW’ers. Of krijgen we dan de situatie dat een paar miljoen AOW’ers ( op papier) gaan scheiden? Het zou ze zo maar € 800 in de maand schelen. Ik denk dat ze daar in Den Haag niet op zitten te wachten.

Hans Bakker, Ridderkerk