’Goed voorbeeld doet goed volgen’

Gisteravond zag ik tijdens het Journaal een jammerende staatssecretaris Van den Burg zich beklagen omtrent het feit dat er na ruim een jaar ploeteren, naast Ter Apel nog geen tweede of derde aanmeldpunt in Nederland ter beschikking was gekomen. Het werd volgens hem hoog tijd dit nu te gaan regelen (net als de overige opvang), desnoods door gemeenten te dwingen. Immers, er komen dit jaar nog meer ’vluchtelingen’ dan vorig jaar.

Het kabinet en deze staatssecretaris beseffen helaas nog steeds niet dat dit een kansloze missie gaat worden omdat de meerderheid van het volk dit wanbeleid meer dan zat is en niemand zo’n kansloze opvang in zijn gemeente wil hebben. Maar een oud spreekwoord zegt ’goed voorbeeld doet volgen’, dus heer Van den Burg, mevrouw Kaag en heer Rutte en overige leden van het kabinet: zet uw eigen huisdeur open, stel uw eigen tuin ter beschikking en geef de gelukzoekers een warm onthaal...

Wedden dat er snel een ander beleid gaat komen waarin gelukzoekers niet meer welkom zijn?

D. Valk, Hillegom