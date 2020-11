Uitslag Stelling: Kom werkgever tegemoet

Vier op de tien vrouwen worden op de arbeidsmarkt benadeeld vanwege zwangerschap of een pasgeboren kind, aldus een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Dit verbaast de stellingdeelnemers niet. „Als je zwanger gaat solliciteren, ben je een tijdje niet inzetbaar voor je werkgever, die jou wel nodig heeft. Dus ben je niet geschikt voor die baan.” Velen zijn sceptisch over de term ‘zwangerschapsdiscriminatie’. „Onderscheid maken, dat doe je nu eenmaal bij een sollicitatie. Je maakt onderscheid tussen iemand die wel of niet geschikt is voor je bedrijf”, reageert een respondent. Volgens bijna driekwart is het dan ook normaal dat een zwangere vrouw minder kans maakt bij een sollicitatie. „Zeker als het een klein bedrijf is het erg lastig als er ineens iemand wegvalt. Heb je een kinderwens of ben je zwanger? Sorry, bij mij kom je er niet in.”

Stemmers die vinden dat zwangerschapsdiscriminatie actiever moet worden bestreden (33 procent) hekelen deze houding: „Als ze beiden dezelfde papieren voor een functie hebben, moet de zwangere vrouw evenveel kansen hebben.” Iemand merkt op: „Er wordt bij een sollicitatie aan een vrouw gevraagd of zij nog een kinderwens heeft. Wordt dit ook aan een man gevraagd?” Bovendien: „Een vrouw die zwanger is, is echt niet ziek! Dat ze zwanger is doet er niet aan af dat ze gewoon haar werk kan doen.”

Het gros gaat hiertegen in: „Mijn ervaring met (aanstaande) moeders op werk is dat ze zich wel erg vaak ziek melden. Daarom begrijp ik dat werkgevers de voorkeur geven aan iemand die niet zwanger is of geen kinderen heeft.” Tegenstemmers hebben vooral begrip voor de werkgever die vaak de dupe blijkt van zwangerschapsperikelen van zijn personeel. „Zwangere vrouwen kosten de werkgever te veel tijdens en na de zwangerschap. Veel zwangeren zijn regelmatig ziek, zwak en misselijk en traineren de boel en ergernis zorgt voor zwangerschapsdiscriminatie.”

Uitbreiding in de duur van zwanger- en ouderschapsverlof zal de situatie alleen maar verergeren, zeggen sommigen. „De steeds langer durende verlofregelingen zullen leiden tot meer zwangerschapsdiscriminatie.” De overheid zou daarom werkgevers beter moeten beschermen tegen ’uitval’ van zwangere vrouwen of jonge moeders, vindt men. „Het probleem kan opgelost worden als de overheid werkgevers hierin tegemoetkomt. Zo niet zal dit altijd een reden blijven om zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens niet aan te nemen.” En: „De overheid moet alle kosten rond zwangerschapsverlof en kinderzorgverlof op zich nemen en kleine bedrijven helpen met vervangend personeel en financiële compensaties.”

Daarnaast zouden (aanstaande) moeders ook gemotiveerd moeten worden om te blijven werken, stelt een deel: „Kijk naar Zweden, daar wordt het gestimuleerd om kinderen te hebben en daarnaast te werken. Man en vrouw kunnen zorgen voor hun kinderen met behoud van banen. Dat is hier met de huidige opvang, werkcultuur en schooltijden, niet mogelijk.”