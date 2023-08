’Prestatiedruk juist goed voor student’

Maar mocht ik ooit zelf een gecompliceerde operatie moeten ondergaan dan hoop ik wel dat de arts tegen prestatiedruk gewapend is en dat hij/zij -zo mogelijk- de beste in zijn vak is. Het is juist goed om studenten al vroegtijdig aan deze prestatiedruk bloot te stellen. Als zij daar niet tegen kunnen, kunnen ze maar beter een andere studie zoeken, voordat er in de toekomst ongelukken gebeuren.

Peter van der Geest, Hillegom