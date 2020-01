’Vrede in Midden-Oosten verder weg’

Waar velen in het westen blij zijn dat deze terreurgeneraal het loodje heeft gelegd, spreken de Russen en de Chinezen van een Amerikaanse actie tegen een bevriende natie. Beide landen zijn ook nog eens lid van de Veiligheidsraad. Met de steun aan Iran van Rusland en China wordt het failliet van de VN nog eens duidelijk aangetoond. Wat je verder ook van Trump denkt, hij praat niet alleen, hij handelt ook. Maar een vreedzame oplossing in de regio is hiermee verder weg dan ooit.

Oane Jansen, Leeuwarden